Мъск ще направи интервю с лидерката на "Алтернатива за Германия"

В одещият кандидат на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) на изборите за Бундестаг Алис Вайдел съобщи, че на 9 януари ще проведе видеоконферентен разговор с американския милиардер Илон Мъск, предаде Ройтерс.

Мъск, който е близък съветник на избрания американски президент Доналд Тръмп, неотдавна предизвика полемика, като изрази подкрепа за АзГ в статия, публикувана във в. "Велт ам Зонтаг". Текстът бе посрещнат с остри реакции, а водещи германски политици обвиниха Мъск, че се намесва в изборите за Бундестаг.

