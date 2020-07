Ужасяващ инцидент в Аризона, товарен влак падна от мост

Т оварен влак падна от мост в град Темпи в щата Аризона. Мостът рухнал, докато композицията преминавала по него, съобщава Fox News.

Локомотивът и няколко цистерни са паднали в реката, която минава през центъра на града. Димът от избухналия пожар бил толкова гъст, че властите временно са затворили съседната магистрала.

Major train crash and bridge collapse in Arizona. pic.twitter.com/HFi7MKGsrO

Бил е спрян дори граждански полет, който трябвало да излети от международното летище на близкия град Финикс.

Засега не е ясно, дали при катастрофата има жертви. Полицията и пожарната уточняват какво е превозвал влака и дали има опасност за населението.

Bridge Collapse Causes Train To Crash & Burn In Tempe, Arizona - Aerials (US CBS) https://t.co/QD25550gQM pic.twitter.com/bl1vTEcRrD