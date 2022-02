Украйна скъса дипломатическите отношения с Русия

У крайна скъса дипломатическите отношения с Русия, предаде руската информационна агенция ТАСС. Новината беше съобщена на брифинг от украинския президент Володимир Зеленски.

„Прекъснахме дипломатическите отношения с Русия“,

каза той.

На 22 февруари Зеленски обяви, че е получил молба от украинското външно министерство за прекъсване на дипломатическите отношения с Русия.

JUST IN: Ukraine breaks diplomatic ties with Russia: president | via @AFP pic.twitter.com/4yhVIHympp