Лондон: Украински сили наближават границите на Луганска област

У краинските въоръжени сили са напреднали до 20 километра отвъд река Оскол, в Харковска област, в зона, защитавана от руските сили, по направление към град Сватово в Луганска област, предаде Ройтерс, позовавайки се на британското министерство на отбраната, предаде БТА.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 October 2022



