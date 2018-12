Убити и тежко ранени след стрелба в центъра на Страсбург

Френската полиция подозира, че стрелбата близо до коледния базар в Страсбург е терористичен акт, предаде ДПА.

Полицията съобщи, че при инцидента са загинали двама души и са били ранени 11.

Седем от пострадалите са в тежко състояние, съобщи кореспондентът на NOVA Петя Желева.

Нападателят е избягал от местопрестъплението и се издирва. Той е бил ранен след като полицаите стреляли по него.

СНИМКИ ОТ МЯСТОТО НА СТРЕЛБАТА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Министърът на вътрешните работи Кристоф Кастанер, който отпътува за Страсбург, заяви, че стрелецът е идентифициран и е известен на властите заради криминална дейност, съобщава Ройтерс.

There are reports that one person is dead and three are injured after the gunfire in #Strasburg. pic.twitter.com/uQPn1MJSfr — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) 11 декември 2018 г.

Жителите на Страсбург бяха посъветвани да не излизат навън заради "сериозен инцидент", свързан със сигурността.

Изстрелите са проехтели в 20 ч. местно време.

В момента в центъра на града край площад "Гутенберг" са отцепени всички улици в радиус 200 метра. Местен журналист написа в Туитър, че изстрелите са били около дузина.

Une voisine est descendue pour comprendre ce qu'il s'était passé : "Je pensais que c'était des enfants et des pétards avant de réaliser, c'est horrible!" #Strasbourg pic.twitter.com/qtj0uyg8r7 — Poussard Bruno (@PoussardBruno) 11 декември 2018 г.

Ambulanciers, policiers et quelques passants, la rue est désormais plus occupée à #Strasbourg pic.twitter.com/qGRQW5urw8 — Poussard Bruno (@PoussardBruno) 11 декември 2018 г.

От съображения за сигурност затвориха сградата на Европейския парламент в Страсбург.

Евродепутатите станаха за кратко заложници на паниката след стрелбата. Те бяха задържани в сградата на ЕП, докато полицията прецени, че е безопасно да излязат.

"От всички разговори, които имахме с българите в града, нямаме информация някой от нашите колеги да е пострадал. Единствената информация, която е циркулираше между нас е, че има атентат в центъра на града, че има един загинал. Не знаем нищо повече. Посъветваха ни да останем там, където се намираме", разказа за NOVA, Андрей Новаков от ЕНП.

Андрей Ковачев от ЕНП заяви, че има изключително засилено военно полицейско присъствие в града.

#Strasbourg: French media is reporting that one person has died and nine people have been injured after a shooting in the centre of Strasbourg. (Video: @garyahearne)pic.twitter.com/WeaeEZc4v4 — I.E.N. (@BreakingIEN) 11 декември 2018 г.

Към настоящия момент Външно министерство няма данни за пострадали българи,

това съобщи за БНТ Иван Димов, съветник на Министъра на вътрешните работи. По думите му, всички наши дипломати в Страсбург и техните семейства са живи и здрави.

STRASBOURG, FRANCE SHOOTING:

- Treated as terrorist attack

- 2 dead

- 11 injured

- Manhunt for suspect ongoing

- New shooting south of city center reported

- Suspect known to police

- Strasbourg remains on lockdown#France #Strasbourg pic.twitter.com/tAlh62Cg72 — Darren Oatway (@DarrenOatway) 11 декември 2018 г.

Президентът Еманюел Макрон е съкратил своя среща, след като бил информиран за случая.

Коледният базар, в близост до който е станала стрелбата, събира ежегодно милиони туристи.

Франция продължава да бъде в извънредно положение, след като претърпя серия от терористични атаки през 2015 и 2016 г., в които бяха убити повече от 200 души.

Източник: Николай Киров/vesti.bg

