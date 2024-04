Туск призна загубата на изборите: Не се оплаквайте, а се залавяйте за работа

П олският премиер Доналд Туск призна неуспеха след победата на националистическата опозиционна партия на проведените през уикенда местни избори, които бяха смятани за първото изпитание за лявоцентристкото му правителство след встъпването в длъжност в края на миналата година, предаде ДПА.

В публикация в социалната мрежа "Екс" Туск заяви, че е окуражен от победите, постигнати от неговата Гражданска коалиция на отделни места като изборите за кмет на градовете Варшава и Гданск, както и в някои регионални съвети.

Той обясни загубите със слабата мобилизация на младите избиратели и силната избирателна активност на опозиционната партия "Право и справедливост" (ПиС) в селските и източните райони.

Co cieszy? Systematyczne odrabianie strat: w 2018 siedem punktów, w 2023 pięć, dzisiaj - dwa. Rekordowe zwycięstwo w miastach. Przewaga w sejmikach. Co martwi? Demobilizacja, szczególnie wśród młodych, porażka na wschodzie i na wsi. Wniosek dla nas? Nie marudzimy! Do roboty!