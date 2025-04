Бивш съветник на американския президент: Тръмп се стреми към "руски стил" на управление

Д оналд Тръмп иска да подражава на Владимир Путин и „да управлява собствената си страна по подобен начин“, заяви бившият му съветник по националната сигурност, цитиран от Sky News .

Фиона Хил обясни, че Тръмп и Путин „имат шокиращо сходна представа за света“.

„Това е първият път, в който имаме президент на САЩ, който иска да подражава на руския лидер, който иска да създаде хиперперсонализирано президентство, който иска да управлява страната си отгоре надолу, без каквито и да било механизми за контрол и баланс“, заяви тя.

Хил е била заместник-помощник на президента и старши директор по европейските и руските въпроси в Съвета за национална сигурност на Тръмп в периода 2017–2019 г. по време на първия му мандат в Белия дом.

След парламентарните избори през 2024 г. тя бе назначена за съветник по въпросите на отбраната към правителството на Обединеното кралство.

