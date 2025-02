Тръмп ограничава достъпа на Байдън до класифицирана информация

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ограничава достъпа на своя предшественик Джо Байдън до класифицирана информация, предаде Ройтерс.

По традиция бившите президенти получават някои разузнавателни сведения, дори и след като напуснат Белия дом.

⚡ BREAKING: Trump Revokes Biden’s Security Clearances, Halts Daily Intelligence Briefings



❝There is no need for Joe Biden to continue receiving access to classified information,❞ Trump wrote in a post on Truth Social Friday night. pic.twitter.com/VGS9kj9qby