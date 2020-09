Трети пожар в „Мория”, Гърция изпрати кораби за мигрантите

Т рети пожар избухна днес следобед в мигрантския лагер „Мория” на гръцкия остров Лесбос, унищожавайки каквото е останало след предишните два, съобщава в. „Катимерини”.

Огънят избухнал едновременно в три различни зони, предизвиквайки паника сред мигрантите, които са останали в лагера.

Първият пожар избухна в пренаселения приемен центът във вторник през нощта, а вторият – през изминалата нощ.

Пожарникари са пристигнали на мястото в опит да потушат пламъците. Властите се опитват да осигурят подслон и храна на около 12 500 души, които останаха без покрив.

Три гръцки кораба са изпратени до остров Лесбос, за да помогнат на мигрантите.

Втора нощ семейства спят по пътища, полета и паркинги, след като пожар унищожи лагера „Мория”, приютил близо 13 000 мигранти, информира Би Би Си (BBC).

Германският канцлер Ангела Меркел и френският президент Еманюел Макрон договориха план ЕС да приюти около 400 непълнолетни лица от Лесбос, които са без придружител.

VIDEO: With thousands of asylum seekers on the Greek island of Lesbos left homeless Wednesday after fleeing for their lives as a huge fire ripped through the camp of Moria, locals and migrants react to the situation pic.twitter.com/maWghy2m1I