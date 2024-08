„Това е абсурдно“: Байдън се излежава на плажа за втора поредна седмица

П резидентът на САЩ Джо Байдън беше забелязан да се излежава на плажен шезлонг под чадър, докато се наслаждаваше на плажа Рехобот в щата Делауеър.

От средата на юли Байдън е критикуван за дългите си ваканции и минималния си работен график като президент.

Biden is now lounging on the beach during his SECOND STRAIGHT WEEK of vacations.



This is ABSURD.



Who the hell is the President now? Kamala? pic.twitter.com/PGm6bPhdj8 — Nick Sortor (@nicksortor) August 28, 2024

Президентът има скромен президентски график, откакто през юли даде положителна проба за COVID-19, след като обяви, че се оттегля от президентските избори през 2024 г., и подкрепи вицепрезидента Камала Харис като водач на листата на Демократическата партия.

Миналата седмица той произнесе реч на Националния конгрес на Демократическата партия, която беше отложена след основните часове на конгреса.

Веднага след речта му семейство Байдън отпътува за Калифорния за едноседмична ваканция в имението „Kiani Preserve“, в Санта Инес, Калифорния. Президентът прекара тази седмица на плажа Рехобот.

Biden spotted lounging on the beach for a second straight week of vacation: ‘This is absurd’ https://t.co/aCZJ26vkyH via @dcexaminer — THATISABSURDITY.COM (@AuthorofAbsurd) August 29, 2024

„Кой управлява страната ни?“, попитаха няколко потребители на социалните мрежи в сряда, реагирайки на видео и снимки на Байдън на плажа.

„Байдън се излежава на плажа за втора поредна седмица. Това е абсурдно“, отбеляза журналистът Ник Сортор.

Друг човек реагира в Х на видеото на Байдън от плажа като написа: „Ние плащаме на Байдън, за да не прави абсолютно нищо“.

Том Беван, издател на RealClearPolitics, публикува рейтинга на одобрение на президента през последните няколко седмици на август.

Biden's been on vacation for nearly a month since he dropped out. Here is his approval rating over the last 30 days. 🤷‍♂️https://t.co/J5olfVsprn pic.twitter.com/XUkGN4wu0e — Tom Bevan (@TomBevanRCP) August 28, 2024

„Байдън е в отпуск от близо месец, откакто се отказа. Ето какъв е рейтингът му на одобрение през последните 30 дни“, заяви Беван в публикация със снимка на графика, показваща, че въпреки критиките към празния работен график на Байдън, броят на одобренията му остава стабилен.

