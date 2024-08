Джо Байдън с прощално слово пред Демократическата партия

А мериканският президент Джо Байдън с прощално слово пред конгреса на Демократическата партия. Обръщението на Байдън започна преди минути, а мнозина го определят като „лебедовата песен” на държавния глава, съобщава NOVA.

President Joe Biden delivered his valedictory address to Democrats at Night 1 of the DNC after he was greeted with roughly five minutes worth of cheers, applause and chants of “Thank You, Joe.”https://t.co/bX9Sv20Chy pic.twitter.com/eEpOSNj9jU