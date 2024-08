"Той се отнасяше с нея като със затворник": Съдия окова с белезници тийнейджърка, заспала в съдебна зала

15-годишно момиче, което е било оковано с белезници, след като е заспало в съдебна зала в Детройт по време на екскурзия, е подало иск срещу съдията, обвинявайки го, че я е „осмивал“ пред нейните връстници.

Момичето, 15-годишната Ева Гудман, и майка ѝ Латорея Тил искат повече от 75 000 долара във връзка с инцидент от 13 август по време на посещение в 36-ия районен съд в Детройт, където съдия Кенет Кинг „се скарал“ на тийнейджърката, че е заспала.

Кинг, който оттогава е отстранен от съдебната скамейка, нарежда момичето да бъде оковано с белезници, вкарано в затвора и задържано в продължение на часове, се посочва в иска, подаден в сряда.

