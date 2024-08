Фармацевтични компании на съд, използвали генетичен материал без съгласие

С емейството на Хенриета Лакс заведе ново дело срещу две фармацевтични компании с многомилиарден оборот за използване на нейния генетичен материал без нейно съгласие.

(Във видеото може да научите повече за: Google разработва нанотехнология, която да открива болни клетки в тялото)

Живите роднини на Лакс съдят Novartis Pharmaceuticals Corporation и Novartis Gene Therapies, Inc., както и Viatris, Inc. и нейното дъщерно дружество Mylan Pharmaceuticals в Окръжния съд на САЩ за окръг Мериленд, като твърдят, че компаниите са разработили стотици патенти, използвайки "откраднатата" клетъчна линия HeLa, и са натрупали огромни печалби от това.

В иска се призовава печалбите, получени от използването на тези клетки, да бъдат "по право прехвърлени" на наследството на Хенриета Лакс.

"Novartis и Viatris направиха съзнателен избор да комерсиализират живия генетичен материал на Хенриета Лакс, чернокожа жена, баба и обществен лидер, чиято тъкан е взета без нейно знание или съгласие от лекари, на които тя е поверила живота си", казва Крис Айерс, адвокат на Seeger Weiss LLP, представляващ семейството на Лакс, в изявление, изпратено до IFLScience.

"Ще продължим да търсим справедливост за г-жа Лакс и нейното семейство", добави Айерс.

Хенриета Лакс умира от рак на маточната шийка на 31-годишна възраст на 4 октомври 1951 г., въпреки че някои от нейните клетки продължават да живеят и до днес. Малко преди смъртта ѝ лекар от болница "Джонс Хопкинс" взема проба от клетките на шийката на матката ѝ без нейно знание по време на изследване за рак. Било забелязано, че клетките ѝ продължават да се възпроизвеждат бързо, дълго след като клетките от почти всички други проби биха умрели извън своя носител.

On this day in 1920, Henrietta Lacks was born.



Her cells were taken without her knowledge in 1951 and became one of the most important tools in medicine. They became vital for developing the polio vaccine, cloning, gene mapping, in vitro fertilization & more.



A THREAD pic.twitter.com/6jX8x31vUA