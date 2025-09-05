Свят

Тираните искат да живеят вечно

Съвременните тирани изглеждат недосегаеми - санкциите не ги засягат, гражданите не ги свалят. Днес за тях най-важно е максимално да продължат живота си, респективно - властта си

5 септември 2025, 06:28
Тираните искат да живеят вечно
Източник: Getty Images

П редставете си клуб, събрал тираните, автократите и диктаторите. Той ще прилича много на преминалата току-що среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. Както се разбра, в личните си разговори участниците в нея са обсъждали темите, които ги безпокоят най-много. Като например - собственото си безсмъртие!

Включен микрофон улови как Путин и Си обсъждат безсмъртие чрез трансплантации на органи

72 години още не са нищо

Кадрите, на които Си Цзинпин, Владимир Путин и Ким Чен Ун вървят, заобиколени от свитите си, подхождат отлично за учебниците по политология, посветени на диктаторските режими. Ким Чен Ун се откроява с младостта си, но другите двама - 72-годишните Путин и Си обсъждат безсмъртието. Руската държавна агенция ТАСС деликатно пише "дълголетие". Но тези хора мечтаят именно за безсмъртие. И се убеждават взаимно, че възрастта им още нищо не е. Десетилетията, в продължение на които са на власт, не им стигат - те искат повече и вярват, че съвременната наука и технологиите ще им осигурят вечен живот. И Си, и Путин разбират, че за тях това е равно на вечна власт, пише в свой коментар за Deutsche Welle руската журналистка Татяна Фелгенхауер.

Но не е ли това мечтата на всеки тиранин и диктатор? Пред перспективата да се живее до 150-годишна възраст (каквато цифра споменава Си), мащабите на днешните събития, независимо дали става дума за репресии или войни, се губят, издребняват и отстъпват на втори план. Те мечтаят да не им се налага да търсят наследници и да не се прощават с основно в живота си - безграничната власт в страната.

Животът на Путин и смъртта на всички останали

Този разговор изглежда особено зловещ на фона на войната, репресиите и отношението към цената на човешкия живот в Русия. Путин е военнопрестъпник - здравомислещите хора едва ли биха оспорили това. Но духът на смъртта витаеше около него още преди началото на пълномащабната война в Украйна: от нежеланието да спаси моряците от потъналата подводница "Курск" до убийството на неговия главен политически опонент, от пренебрежието към живота на заложниците в Беслан до демонстративното игнориране на домашното насилие - всичко това показва, че за Путин човешкият живот не значи нищо. Важни са само собствената му власт и собственият му живот.

Заради какво е готов да пожертва десетки, ако не и стотици хиляди животи? Той няма идеология, няма разбираеми цели, изпълнен е само с желанието да управлява вечно. Като тази власт се крепи на страха и смъртта. Логично е, че Путин би искал да запази този свой статус колкото може по-дълго. Той няма съмнения в безнаказаността си, така че всички биотехнологии и обещания за вечен живот не са заплаха да се доживее до Международния трибунал, а шанс да бъдат извършени още повече убийства и да бъдат завладени още повече територии.

Тържеството на безнадеждността

Слушайки разсъжденията на Путин за безсмъртието си мисля, че няма да дочакаме някогашната висока скорост на смяна на съветските политически лидери, както по времето на Брежнев, Андропов и Черненко. Путин и неговото обкръжение явно възнамеряват да живеят колкото може по-дълго. В разговорите, посветени на смяната на режима, редовно се чува, че единствената надежда е свързана с биологическия фактор, а не с (не)възможния дворцов преврат или с някакво външно влияние. Изглежда, че и самият Путин мисли така.

Но ако той наистина живее още 20-30 години, какво ще стане със страната? Какво поколение ще израсне? Колко са хората в Русия, които не са виждали никаква друга власт, освен тази на Путин? И с колко ще се увеличат руснаците, които смятат репресиите за норма на живота? Дали ще се смирят или ще се разбунтуват? Май в случая утешението е само в две тежки баналности, но от това, че думите са банални, не следва, че не са верни. Първо - прави това, което трябва, пък да става каквото ще. И второ - всеки все някога умира.

диктатура автократи безсмъртие трансплантация на органи Шанхайска организация за сътрудничество Владимир Путин Си Дзинпин Ким Чен Ун вечна власт репресии
Последвайте ни
Очаква ни слънчев и топъл край на работната седмица

Очаква ни слънчев и топъл край на работната седмица

5 септември: Охридската трагедия на 15 българи

5 септември: Охридската трагедия на 15 българи

Най-големият замърсител в света е в САЩ, установява проучване

Най-големият замърсител в света е в САЩ, установява проучване

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Какъв е размерът на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов трудов договор?

Какъв е размерът на платения годишен отпуск при 4-часов и 2-часов трудов договор?

pariteni.bg
Tesla Master plan 4 е “куп утопични глупости“

Tesla Master plan 4 е “куп утопични глупости“

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 11 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 9 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 8 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 10 часа

Виц на деня

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Свят Преди 3 минути

Преговори могат да бъдат организирани бързо, заяви говорителят на Кремъл

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Свят Преди 7 минути

Все още не е установена националността на трима души, загинали при инцидента

Дългоопашата вискача - "вечно разочарованият" гризач на Андите

Дългоопашата вискача - "вечно разочарованият" гризач на Андите

Любопитно Преди 39 минути

Тези животни живеят в колонии и общуват помежду си чрез звуци и ритуали на взаимно почистване

Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

Технологии Преди 54 минути

Новият модел цели да предложи флагманско изживяване на по-достъпна цена

Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви“

Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви“

Любопитно Преди 7 часа

Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви“

Общо 26 държави пращат войници в Украйна при мир

Общо 26 държави пращат войници в Украйна при мир

Свят Преди 9 часа

Макрон: Тези сили не целят да водят война срещу Русия

Зеленски: Тръмп е много недоволен

Зеленски: Тръмп е много недоволен

Свят Преди 11 часа

Еманюел Макрон приветства позицията на Вашингтон

Протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев

Протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев

България Преди 11 часа

За да подкрепят протеста във Варна пристигнаха и председателят на ПП Асен Василев и бившият премиер Николай Денков

Макрон: САЩ подкрепят сигурността на Украйна до дни

Макрон: САЩ подкрепят сигурността на Украйна до дни

Свят Преди 12 часа

Европейските страни ще наложат нови санкции на Русия „в сътрудничество със Съединените щати“

Радев за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен: Измислен скандал

Радев за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен: Измислен скандал

България Преди 13 часа

Радев: Няма постъпила официална информация за смущения

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

България Преди 13 часа

Шефът на МВР в Русе е в тежко състояние

Непал блокира Фейсбук, Ютюб и X

Непал блокира Фейсбук, Ютюб и X

Свят Преди 14 часа

Според правозащитни групи това е опит на правителството да ограничи свободата на изразяване

Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди ще озари площадното пространството до НДК

Аудио-визуална симфония с класиката на Моцарт, Бах и Вивалди ще озари площадното пространството до НДК

Любопитно Преди 14 часа

Мултимедийната инсталация Urban Canvas ще зарадва жителите и гостите на София със завладяващ спектакъл от 17 до 19 септември от 20.00 ч. до 22.30 ч.

Желязков обясни за самолета с Урсула фон дер Лайен

Желязков обясни за самолета с Урсула фон дер Лайен

България Преди 14 часа

Желязков: Създаде се информационна каша както от въпросите, така и от фактите

Почина Джорджо Армани

Почина Джорджо Армани

Свят Преди 14 часа

Армани е сред водещите модни дизайнери в света, диктуващи модата на вече няколко поколения

Мъж тайно заведе сина си в аквапарк през нощта за рождения му ден

Мъж тайно заведе сина си в аквапарк през нощта за рождения му ден

Любопитно Преди 14 часа

Двамата бяха заснети от охранителните камери, докато се плискат в басейните, плуват и използват водните пързалки

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 5 септември, петък

Edna.bg

Сандвич със спанак, яйце и бекон

Edna.bg

Георги Иванов: Футболистите дадоха всичко от себе си, но това ни е нивото

Gong.bg

Стоичков: И техните футболисти са като нашите, но в малко по-големи отбори

Gong.bg

От кандидат до служител: Как да спечелите шефа си още в първите 5 минути от интервюто

Nova.bg

След нападението над полицейски началник: Засилено полицейско присъствие в Русе

Nova.bg