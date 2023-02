Талибанското правителство на Афганистан ще изпрати помощ на Турция и Сирия

Т алибанското правителство на Афганистан обяви, че ще изпрати помощ в размер от около 165 хиляди долара на Турция и Сирия след разрушителните земетресения, които засегнаха двете страни, предаде Ройтерс, като се позова на талибанското външно министерство.

"Ислямско емирство Афганистан обявява помощен пакет от 10 милиона афгани (111 024 долара) за Турция и 5 милиона афгани (55 512 долара) за Сирия, като се води от разбирания за човешко и ислямско братство", се казва в изявление на външното министерство, разпространено късно снощи.

Taliban administration to send earthquake aid to Turkey, Syria: Afghanistan announced a relief package to Turkey and Syria despite itself being in the midst of a severe economic and humanitarian crisis. https://t.co/diT8MSPzc5 JPost pic.twitter.com/tfbyDXgfXz