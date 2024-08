Тайфунът "Ампил" застрашава Япония, евакуират хиляди домакинства

Я пония днес преустанови стотици полети и препоръча на близо 10 000 домакинства в някои райони около Токио да се евакуират заради силен тайфун, който предизвика прекъсване на електрозахранването, предаде Ройтерс.

Японската метеорологична агенция (ЯМА) категоризира тайфуна като "много силен" вчера в 08:50 ч. местно време (23:50 по Гринуич), докато "Ампил" преминаваше край тихоокеанското крайбрежие на главния японски остров Хоншу.

Очаква се днес следобед "Ампил" да се насочи към източния регион Канто, в който се намира и столицата Токио.

ЯМА съобщи, че скоростта на вятъра достига максимален порив от 60 метра в секунда.

