СЗО не препоръчва трета ваксинация срещу COVID-19 към момента

С ветовната здравна организация (СЗО) не препоръчва поставянето на трета дози от ваксините срещу COVID-19, тъй като в момента няма достатъчно научни данни за ефективността на подобно действие.

Това съобщи Кейт О'Брайън, ръководител на отдела за имунизация на СЗО, по време на сесия с въпроси и отговори, излъчена в Туитър в сряда.

„Към момента нямаме достатъчно информация, за да се направи препоръка по този въпрос. В тази връзка СЗО не препоръчва бустерни дози за никоя от ваксините”, заяви О'Брайън.

Тя припомни, че се провеждат интензивни изследвания по отношение на прилагането на трета ваксинация.

„Знаем, че някои страни са започнали да препоръчват бустерни дози и призоваваме всички държави да базират действията си на данни”, подчерта О'Брайън.

По нейните думи СЗО възнамерява да „следи много внимателно” този въпрос.

Ако все в дадена държава се вземе решение за прилагане на „бустерни дози”, то трябва да се прави „за ограничена група хора” като хората в напреднала възраст, които са в най-висок риск от коронавирусната инфекция.

СЗО в момента оценява колко дълго трае имунитетът след прилагане на различните ваксини и в каква степен те са ефективни срещу различните варианти на коронавируса. Евентуална препоръка за „бустерни дози” може да се направи едва след като тази оценка е готова, поясни О'Брайън.

