Сърбия предлага да бъде домакин на среща между Тръмп и Путин

С ръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия има интерес да бъде място за среща на руския президент Владимир Путин и новия президент на САЩ Доналд Тръмп и че може да гарантира пълна сигурност и на двамата президенти, предаде ТАНЮГ.

Вучич посочи вчера вечерта пред сръбската телевизия „Пинк“, че Сърбия е формално извън военните блокове, за разлика от други страни, които предлагат да бъдат домакини на такава среща, и по същество е суверенна и независима страна, напълно готова да гарантира пълна сигурност и на двамата президенти.

