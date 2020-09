Сърбия и Косово с "историческо" споразумение

С ърбия и Косово обявиха, че са постигнали споразумение за нормализиране на икономическите си отношения в рамките на разговори с посредничеството на САЩ.

След двудневни разговори с официални представители на администрацията на президента Доналд Тръм, сръбският президент Александър Вучич и косовският премиер Авдулах Хоти се споразумяха за сътрудничество в различни икономически сфери, за да привлекат инвестиции и да създадат работни места.

"Действително, това е историческо", заяви Тръмп, застанал до двамата лидери в Овалния кабинет. "Очаквам да посетя двете страни в не много далечно бъдеще", посочи той.

Сръбският президент Александър Вучич заяви пред журналисти, че все още има много разногласия между Сърбия и отцепилата се област, но споразумението е огромна крачка напред. "За нас е много важно, че ще имаме обединяваща икономическа зона на всички Западни Балкани. Това ще ни даде настоящи икономически резултати за благото на всички наши народи", каза Вучич.

Косовският премиер Авдулах Хоти заяви, че споразумението трябва да води към взаимно признаване между двете страни. Косовската телевизия Клан Косова съобщи по-рано, позовавайки се на източници от косовската делегация, че Белград и Прищина ще подпишат споразумение със САЩ за инвестиции на стойност 13 милиарда долара.

