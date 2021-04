Стрелба в гимназия в САЩ, има загинали

У ченик откри огън в гимназия в САЩ по полицаи, които го застреляха, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, като се позоваха на властите.

По-рано бе съобщено за един убит и за задържан заподозрян.

Служителите на реда се отзовали на сигнал за въоръжен човек в банята в училището в град Ноксвил, в южния щат Тенеси, вчера следобед. Тогава ученикът открил огън по полицаите, ранявайки един от тях, преди да бъде убит.

Пострадалият полицай е бил прострелян в горната част на единия крак. Състоянието му е сериозно, но се очаква той да се възстанови.

Tennessee Gov. Bill Lee says the Knoxville school shooting is "a very difficult and tragic situation" and he is awaiting more details https://t.co/pccqjTwCYA pic.twitter.com/uxbLfnp7aJ