Забранено Евангелие оспорва основни учения на Църквата

К нига, пропусната от Библията, написана преди повече от 1600 години, рисува Исус в много различна светлина. Известен като Евангелието от Тома, древният текст съдържа 114 изказвания, приписвани на Исус, изобразявайки го като учител на духовна мъдрост, а не като религиозен мисионер, информира английското издание Daily Mail.

Много от цитатите на Исус в книгата насърчават идеята, че вярващите не се нуждаят от църква, а само от вътрешно осъзнаване и себепознание.

Въпреки че свещеният текст е открит в Египет през 1945 г., той наскоро се появи отново в социалните медии, където създателят на съдържание Ник Ди Фабио отбелязва, че някои учени смятат, че това може да е най-ранният писмен запис на ученията на Исус.

Той подчерта едно основно послание, което отеква в целия текст: „Царството е вътре във вас“ – не в сгради, не в ритуали. Тази идея директно оспори основите на ранната Църква, която е била изградена около свещеници, храмове и йерархия.

This banned gospel tells a shocking story about Jesus:



The Gospel of Thomas.



It was buried for 1,600 years… and when it resurfaced, it challenged everything the Church taught.



Why was it hidden?



Here’s what it says—and why religious leaders feared it: pic.twitter.com/wrMrIasHAk