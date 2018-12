Повече от 300 хил. прекъсвания на електрозахранването бяха причинени от силни снеговалежи и снежни бури в Северна и Южна Каролина и няколко други щата в САЩ.

Губернаторът на Северна Каролина Рой Купър съобщи, че лошото време може да остави до 500 хил. потребители без светлина и топлина.

Проблеми с електроенергията има и в щатите Алабама, Джорджия, Тенеси и Вирджиния, предаде ТАСС.

A storm spreading snow, sleet and freezing rain across a wide swath of the South has millions of people in its path, raising the threat of immobilizing snowfalls, icy roads and possible power outages. https://t.co/cFv9xUmmJb — HuffPost (@HuffPost) December 10, 2018

Над хиляда самолетни полета бяха анулирани на международното летище Шарлът (Северна Каролина) поради неблагоприятно време. Според "Ню Йорк Таймс" тази цифра във всички въздушни портали в Северна и Южна Каролина надхвърля 1 300 души.

Губернаторът Купър горещо препоръча на населението в навечерието на Коледа да се въздържа от пътуване с частен транспорт.

"Останете там, където сте, у дома. Подгответе подаръци, украсете коледните елхи и гледайте футбол", пише той в Туитър.

Folks wanted snow in Virginia and North Carolina, well they got it.

Wytheville VA, 16" from Pam Sage December 9, 2018. pic.twitter.com/ItnoAGY38m — Brad Sowder (@TheBradSowder) December 9, 2018

Губернаторът обяви извънредна ситуация в 100 окръга до 10 декември включително. За оказване на помощ на спасители и жители бяха мобилизирани 143 служители от Националната гвардия на САЩ, 43 превозни средства с висока проходимост и 14 камиона.

Снеговалежът значително затрудни движението на сухопътния транспорт. Получени са данни за 509 пътнотранспортни произшествия и повече от хиляда обаждания от шофьори на автомобили, затънали в снега.

A look from above over Marion North Carolina after the snow pic.twitter.com/wQ3nSkESBj — Mark Sudduth (@hurricanetrack) December 9, 2018

