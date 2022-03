Столтенберг: НАТО ще защити всеки свой сантиметър

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг отново призова Москва да прекрати атаката си срещу Украйна, като същевременно обеща да не позволи на конфликта да се разпространи в други страни. За това съобщават от Deutsche Welle.

Столтенберг каза, че ситуацията в Украйна може да излезе извън контрол и че хуманитарното въздействие на руската инвазия е опустошително, на фона на това, което той нарече достоверни доклади, че руските войски са насочени към цивилни.

„Ние носим отговорност да гарантираме, че конфликтът няма да ескалира и да се разпространи извън Украйна“, каза Столтенберг, говорейки заедно с президента на Латвия Егилс Левитс.

Той също така повтори, че НАТО ще изпълни задълженията си за колективна отбрана съгласно член 5 от Северноатлантическия договор, правната основа на военния алианс.

„Ще защитаваме всеки сантиметър от цялата съюзническа територия“, каза той.

Good meeting with #Latvia's President @valstsgriba. We have significantly increased our presence & will do what it takes to protect every inch of #NATO territory. President Putin must stop his war on #Ukraine. We need real humanitarian corridors that are fully respected. pic.twitter.com/2AdshQrARq