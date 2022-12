Снежен ад в Япония: Снегът отне живота на 8 души

Н ай-малко 8 души загинаха и 45 бяха ранени в различни райони на Япония заради обилните снеговалежи, които сполетяха тази седмица бреговете на Японско море и Североизточна Япония, предаде японската телевизия Ен Ейч Кей, цитирана от БТА.

Reports of at least three fatalities as heavy snow in NW Japan stranded hundreds of vehicles on roads, disrupted trains and left thousands of homes without electricity. Some areas have seen three times the seasonal average. pic.twitter.com/Xn5Bpx85Y7