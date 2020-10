Смъртоносно бедствие в Италия и Франция, загинали и изчезнали

Д вама души загинаха в Италия и най-малко 24-ма са изчезнали в Италия и Франция в резултат на проливни дъждове в Алпите, съобщи Асошиейтед прес.

Бурята първо премина през югоизточна Франция миналата нощ и после се развилня над северна Италия, причинявайки големи наводнения от двете страни на границата. Има разрушени мостове, блокирани пътища и редица откъснати населени места.

Пожарникар загина в Италия по време на спасителна операция в северния район Вал д'Аоста. Друго тяло бе намерено днес в провинция Верчели, след като мъж бе пометен от порой късно снощи.

Общо 16 души в Италия, сред които германски и френски туристи, се смятат за изчезнали. От тях 15 са пътници в коли във високопланинския проход Кол де Тенде в Алпите между Франция и Италия, съобщиха от службите за гражданска защита. Говорител на службите изрази предположение, че е изгубен телефонният контакт с тях, но за момента се смята, че те не са в непосредствена опасност. Ситуацията в тунела на високопланинския проход се усложнява от факта, че френските спасители не могат да проникнат в него от френска страна поради нанесените от пороя поражения. Италиански пожарникари издирват хората от френската страна на прохода, предполагайки, че те са блокирани някъде.

Extreme rainfall in south east France is leading to extremely dangerous conditions right now. The bridge collapses with what looks like power surge/explosion. #stormalex #tempeteALEX #AlpesMaritimes pic.twitter.com/dqStdhCnKB

Непрекъснатият пороен валеж през нощта достигна стойности, незапомнени от 1958 г. в северозападния италиански регион Пиемонте. За 24 часа там се изсипаха 630 л вода на квадратен метър, твърдят от Италианската агенция за гражданска защита. От френската страна на границата съобщават, че в някои части на планинския район около Ница за 12 ч са се изсипали около 500 л валежи на квадратен метър, колкото е почти средната годишна норма. Там са разрушени или тежко повредени над 100 къщи. 8 души се водят за изчезнали, включително и двама пожарникари, чиято кола е била отнесена от водната стихия, когато пътят се сринал по време на спасителна операция.

A storm in France has caused severe flooding and at least nine people are missing - as Italy braces itself for the incoming rain and wind https://t.co/X4l9WO2c30