Музиканти, бягащи от Русия, намират нова публика в Грузия

С ред хилядите, бягащи от Русия, за да се спасят от мобилизация за войната в Украйна, има много музиканти, които намират нова публика в съседна Грузия, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Hundreds of thousands of Russians, many of them young men, left the country to avoid the risk of being called up to fight the war in Ukraine that some do not agree with. For many the Georgian capital Tbilisi was a popular destination to escape to https://t.co/YYDAnrmRfR