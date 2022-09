Руснаците масово бягат, 48 часа опашка на границата

С нимки и видеа от граничния пункт между Русия и Грузия показват километрични опашки от чакащи руски автомобили.

Видеоклип, заснет с дрон и качен от района в понеделник, разкрива стотици превозни средства, събрани от руската страна.

Свидетели казват, че хората чакат по 48 часа, за да влязат в Грузия. Стотици хора се приближават пеша до прелеза, дърпайки куфари.

Кремъл призна, че са допуснати грешки

Грузия е една от малкото държави, които приемат руски граждани без изискване за виза при престой до 90 дни.

Няколко видеоклипа показват допълнителни руски сили за сигурност, които пристигат на границата с бронетранспортьор.

Огромните опашки са следствие от обявената миналата седмица от президента на Русия Владимир Путин за частична военна мобилизация.

Руската мобилизация: Сблъсъци с полицията в Дагестан

Мнозина руснаци не вярват, че мобилизацията ще е частична. Освен това вече има данни за множество случаи на мобилизирани, които според издадения указ не би трябвало да подлежат на мобилизация.

While Ukrainians are bravely fighting for the right to their own existence, russians are running away from the war they started.



Queues on the russian-Georgian border are now 18 km long. pic.twitter.com/xtGieYsptM