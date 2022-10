Двама руснаци избягаха с лодка в Аляска от мобилизацията

Д вама мъже, избягали от обявената в Русия частична мобилизация, са поискали убежище в САЩ, след като пристигнали в Аляска с малък плавателен съд, предаде Ройтерс, като се позова на властите в най-северния американски щат, предаде БТА.

Two Russian nationals fleeing President Vladimir Putin’s call-up of military reservists landed by boat on a remote Alaskan island in the Bering Sea and are seeking asylum in the United States, the state’s two senators and U.S. government officials said. https://t.co/JIGkJeTtp2