"Раздвоена личност”: Начална учителка признава, че е убила приятеля си

У чителка в начално училище признава, че е убила гаджето си, чиито частично мумифицирани останки са открити четири месеца и половина след като е видян за последен път.

50-годишната Фиона Бил е обвинена, че "хладнокръвно" е намушкала с нож 42-годишния си приятел Никълъс Билингъм, след което е заровила тялото му в градината им.

В началото на съдебния процес миналата седмица станало ясно, че Бил се е признала за виновна в по-лекото престъпление непредумишлено убийство поради загуба на контрол - но отрича да е убила Билингъм между 30 октомври и 10 ноември 2021 г.

Днес обаче - тя се признала за виновна по обвинението в убийство.

Бил, от Нортхемптън, е арестувана през март 2022 г., след като полицията открива тялото на Билингъм. Същия месец тя е наела хижа за себе си в Къмбрия и е изпратила съобщения на роднините си, които са им дали основание да се притеснят за нейното благосъстояние. Те са се свързали с полицията, за да я проверят.

В хижата полицаите открили записи в дневник, в които тя разкривала действията си.

"Все още действията ми ме преследват. Понякога ми се налага да си спомням какво съм направила”, коментирала Бил пред съда.

"Беше по-трудно, отколкото си мислех, че ще бъде. Скриването на тялото беше трудна задача. Преместването на тяло е много по-трудно, отколкото изглежда по телевизията", казала обвиняемата.

Дневникът предизвикал полицейско разследване, което скоро установило, че Билингъм не е виждан и не е разговарял по телефона от следобеда на 1 ноември 2021 г.

