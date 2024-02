Скритата тайна на Статуята на свободата (ВИДЕО)

С татуята на свободата е една от най-известните забележителности в света, но ако се вгледаме малко по-внимателно, ще открием тайна, която е била скрита от туристите в продължение на повече от век. Емблематичният символ на Статуята на свободата украсява силуета на Ню Йорк. Макар мнозина да са се възхищавали на спиращата дъха гледка от короната ѝ, малцина знаят за втора наблюдателна площадка на върха на факела.

Причината за ограничения достъп може да се проследи до ключов момент в историята по време на Първата световна война.

На остров Блек Том, малко известно място в сянката на остров Либърти, се е намирал важен склад за боеприпаси.

February 18, 1879: French sculptor Frédéric-Auguste Bartholdi was granted a United States patent for his design of the Statue of Liberty. It was specifically for the statue's unique structural design and allowed Bartholdi to protect the innovative method of construction.… pic.twitter.com/sg2SMBLptF