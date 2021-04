Скандално, „Мундо“: УЕФА е подкупила шестте английски клуба

У ЕФА е принудила шестте английски гранда да се откажат от участие в Суперлига с помощна на солиден финансов стимул.

Сензационната новина беше обявена от испанското спортно издание „Мундо Депортиво“, съобщава „Фокус“.

Според информацията, европейската футболна централа е предложила солидна сума на „Арсенал“, „Ливърпул“, „Манчестър Сити“, „Манчестър Юнайтед“, „Тотнъм“ и „Челси“, за да напуснат анонсираната в неделя късно вечерта организация. Подобен финансов стимул обаче не е бил предложен на останалите шест клуба от Суперлигата - трите испански: „Реал Мадрид“, „Барселона“ и „Атлетико Мадрид“ и трите италиански: „Интер“, Милан“ и „Ювентус“.

„Мундо Депортиво“ твърди, че според испанските клубове оттеглянето на английските е само временно и това няма да повлияе на бъдещите перспективи на новата организация.

В същото време английският журналист Крис Уилямс обяви на профила си в „Туитър“, че шестте английски гранда са изразили пред УЕФА желанието си да възстановят членството си в Асоциацията на европейските клубове.

Както е известно, те напуснаха организацията в понеделник след презентирането на Суперлигата.

Тя трябва да е конкурентен турнир на Шампионската лига, с по-голяма финансова изгода за участващите клубове.

Един от идеолозите и основателите на Европейската Суперлига - Андреа Аниели, призна, че проектът няма как да продължи в отсъствието на шестте клуба от Премиър лийг. Снощи те се оттеглиха от Суперлигата, въпреки че 48 часа преди това бяха потвърдили участието си.

„За да бъда откровен и честен - не. Очевидно случаят не е такъв. Аз обаче оставам убеден в красотата на този проект. Това щеше да бъде най-доброто състезание в света, Не мисля, че като цяло нашата индустрия е искрена и надеждна. Няма да казвам от колко клуба ми се обадиха в последните 24 часа, за да попитат дали могат да се присъединят“, заяви Аниели, който отказа да назове отборите, които са поискали да се включат, преди английските клубове да оповестят своите решения.

Босът на „Ювентус“ добави, че натискът на правителството на Великобритания и в частност на премиера Борис Джонсън са се оказали решаващи за промяната на позицията на шестте английски клуба.

BREAKING: UEFA delegates receive first notice that the six English clubs now intend to rejoin @ECAEurope