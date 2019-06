Г рийнпийс обвини британския депутат Марк Фийлд в нападение, след като политикът от Консервативната партия бил заснет физически да отстранява протестираща срещу климатичната промяна от вечеря в Лондон.

А премиерът на Великобритания в оставка Тереза Мей временно освободи Фийлд от длъжността му, докато тече разследването срещу него. Марк Фийлд е част от консерваторите, които са против Брекзит.

Скандалът става на организиран в четвъртък икономически форум. Говорители на събитието са високопоставени фигури като финансовия министър Филип Хамънд и управителя на Банката на Англия Марк Карни, а една от основните теми била Брекзит.

По време на форума в залата влизат природозащитници от "Грийнпийс", протестиращи срещу бездействието при климатичните промени.

Филд пристъпва към активистката, когато тя се отправя към министъра на финансите Филип Хамънд, като я изблъсква към колона в имението, преди да я хване за врата и да я изтласка от стаята.

Активистката на Грийнпийс Ареба Хамид каза, че е "шокирана от кадрите как избран депутат и министър нападна един от нашите мирно протестиращи".

По-късно Фийлд каза на ITV, че "дълбоко" съжалява за действията си, като казва, че "в объркването мнозина гости разбираемо се почувствали заплашени и когато един протестиращ се втурна покрай мен към масата“.

"Нямаше присъствие на хора от сигурността и аз бях за една секунда искрено притеснен, че тя може да е въоръжена“.

Лейбъристкият депутатът Джес Филипс нарече кадри "толкова, толкова ужасни", докато колегата му от парламента Даун Бътлър каза, че е "ужасяващо" и призова министърът да бъде уволнен.

Но депутатът от торите Питър Ботъмли твърди, че "жената очевидно се опитва предизвика шумотевица" и че "повечето зрители биха казали, че е добре, че не е успяла".

Грийнпийс по-късно каза, че 40 от неговите активисти са прекъснали събитието.

В четвъртък се проведе годишната вечеря на банкерите и търговците в Лондон. На нея британският министър на финансите Филип Хамънд изнесе реч, в която предупреди за последствията от Брекзит без сделка и заплахата, която може да последва за четирите нации в Обединеното кралство.

Преди това речта на Хамънд също беше прекъсната от друга активистка срещу климатичните промени. (На заглавната снимка)

Всичко това се случва на фона на зачестилите екопротести във Великобритания в знак на несъгласие и разочарование от недостатъчните действия на правителството да се справи с извънредната ситуация с климата, пише CNN.

През април хиляди протестиращи от екоорганизация излязоха по улиците на Лондон, прекъсвайки транспорта в града в продължение на няколко дни. Това доведе до над 300 арестувани.

Greenpeace activist Janet Barker, who was grabbed by Mark Field at the Mansion House speech, gives first interview to BBC



She says "a number of us didn't manage to get inside", and activists weren't asked for any ID on entrance



More: https://t.co/nVmZ0SDXS3 pic.twitter.com/NASgLgctEl