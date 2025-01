Силно земетресение разлюля Индонезия

С илно земетресение стана днес край Индонезия, но няма опасност от вълни цунами, предаде Ройтерс, като се позова на националната геофизична агенция.

Трусът с магнитуд 6,2 е бил регистриран близо до западната индонезийска провинция Ачех. Той е станал на дълбочина от 29 километра.

Earthquake detected 66 km SSE of Blangpidie, Indonesia

⭕ Magnitude: 5.8 ⭕ Significance: 518 (up to ~1000)



⚠️ Shaking Intensity

Moderate shaking expected near the epicenter; light shaking felt in Blangpidie.



💬 Recommendation

Residents should remain cautious and prepared for