Земетресение от 6.2 по Рихтер разтърси Индонезия

З еметресение с магнитуд 6.2 по скалата на Рихтер е регистрирано в Индонезия в 20:51 часа местно време (16:51 българското време), показва справка на официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 294 км източно от Манадо, Индонезия и на 39 км северно от Тернате, на дълбочина 157 км.

QUAKING: A magnitude 6.2 just struck in Northern Indonesia, just south of the Phillipines at a depth of 157km. #earthquake pic.twitter.com/FjUSrovupK