Киев: Севернокорейците на Путин вече са в бойната зона

В оенни части от Северна Корея са напуснали руските си полигони и за първи път са навлезли в зоната на бойните действия между руските и украинските сили, съобщи в четвъртък вечерта Службата за военно разузнаване на Украйна.

Украинските разузнавачи са регистрирали войските в руската Курска област в сряда, съобщи службата.

Севернокорейските (КНДР) войници се обучават в пет военни обекта в далекоизточната част на Русия и ще трябва да преминат курс на обучение с продължителност няколко седмици, преди да бъдат изпратени във войната срещу Украйна, заяви HUR. Съединените щати потвърдиха в сряда, че хиляди севернокорейци се обучават в Русия заедно с войските на Кремъл.

Според актуализирани оценки на Киев Пхенян е прехвърлил в Русия около 12 000 военнослужещи, включително 500 офицери и трима генерали. По-рано тази седмица украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна вече е забелязала офицери от севернокорейската армия в окупираните от Русия територии на украинския източен регион Донбас.

Готви ли се за война Северна Корея?

Руският президент Владимир Путин не е потвърдил или отрекъл присъствието на войски на КНДР в страната си. На срещата на върха на БРИКС в четвъртък лидерът на Кремъл заяви, че „не действията на Русия са довели до ескалация“, и обвини западните страни, че помагат на Украйна да се бори с Москва.

