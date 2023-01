Кенийка споделя дома си с 600 котки

В покрайнините на столицата на Кения Найроби Рейчъл Кабуе - майка на пет деца, си е спечелила прозвището "жената котка" от съседите си. Причината е, че жената е превърнала дома си с четири спални в приют за около 600 котки, предаде Ройтерс.

