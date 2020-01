Самолет изхвърли гориво върху шест училища в САЩ

Ш естдесет души са получили медицинска помощ, след като самолет на американската компания "Делта Еърлайнс" е трябвало да изхвърли част от горивото си, за да извърши безопасно аварийно кацане на летището в Лос Анджелис.

Местната противопожарна служба съобщава, че роят на пострадалите е 44 души, сред които поне 20 деца.

Според публикуваната в Туитър информация, горивото е паднало на територията на 4 начални училища. Местни медии твърдят, че броят им е по-голям и след оказаната първоначална медицинска помощ, те са предпочели да се върнат по домовете си.

Федералната авиационна служба на САЩ обяви, че ще разследва щателно обстоятелствата около инцидента.

#BREAKING : Emergency services assessing 'multiple patients' after plane on final approach to LAX apparently dumps jet fuel on elementary school playground in Cudahy - CBS LA pic.twitter.com/m2KMfH0hkV

По-рано противопожарната служба в града информира, че в резултат на инцидента най-малко 17 деца и девет възрастни са настанени в болница за лечение на кожни раздразнения и проблеми с дишането.

Си Ен Ен по-късно съобщи, че самолетът е изпуснал гориво над шест училища, разположени близо до града.

Инспекторът на пожарната служба на окръг Лос Анджелис Шон Фъргюсън каза за канала, че инцидентът е станал малко след обяд.

Машината е "Боинг 777", който е изпълнявал полет до Шанхай, но е бил принуден да се върне в Лос Анджелис поради проблем с двигателя.

JET FUEL DUMP HITS PLAYGROUND: Dozens of children and adults were treated after a Delta passenger plane from Los Angeles to Shanghai turned back and began dumping jet fuel for an emergency landing, spraying at least three schools. @ztkiesch reports. https://t.co/MwvSWc80jm pic.twitter.com/nBd3ji5FpR