Руски обстрел запали най-голямата АЕЦ в Европа

П ожар възникна в най-голямата атомна електроцентрала в Европа след обстрел на руските войски, нахлули в Украйна, заяви говорител на централата.

"В резултат на обстрела на Запорожската атомна електроцентрала от руските войски избухна пожар", съобщи Андрей Туз във видеоклип, публикуван в акаунта на централата в Телегам.

Украинските власти: 33 души загинаха при руски обстрел срещу град Чернигов

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че прибягва до ядрен терор и иска да повтори катастрофата от Чернобил, след като атомна електроцентрала беше подложена на обстрел по време на руското нашествие, предаде Франс прес.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!