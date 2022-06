Русия започна военни учения в Балтийско море едновременно с учение на НАТО

Б алтийският флот на Русия е започнал днес военни учения, които съвпадат по време с големи военни маневри на НАТО в региона, предаде ДПА.

Според съобщение на руското военно министерство, цитирано от Интерфакс, в ученията участват повече от 20 големи и малки плавателни съда, сред които корвети, фрегати, ракетоносци, кораби за борба с подводници и десантни кораби. Включени са също самолет "Ил-38" за бой с подводници и хеликоптери. Според Москва това учение било планирано предварително.

