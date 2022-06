Американски изтребители кацнаха в България

Б азираните в Германия американски изтребители F-35 от военновъздушните сили на САЩ кацнаха в България на 30 май за провеждане на въздушни учения в Черноморския регион съвместно с Кралските Военновъздушни сили на Нидерландия.

Самолетите на НАТО рутинно работят заедно в региона, за да усъвършенстват комуникационните умения и да подобрят оперативната съвместимост за бъдещи мисии.

Усилията на НАТО са насочени към подсилване на Източния фланг.

US 🇺🇸 and Dutch 🇳🇱 fifth-generation fighter jets link up to conduct air operations in the Black Sea region.



The advanced capabilities of the F-35 strengthen NATO's collective defensive and ensure the security of Allies in the region



