Русия освободи Грайнър в замяна "търговеца на смърт"

Р усия освободи американската баскетболистка Бритни Грайнър, предава БТА.

Русия се надява да си върне "търговеца на смърт"

В замяна Съединените щати са пуснали руския оръжеен дилър Виктор Бут, известен като "търговеца на смърт", предадоха "Ройтерс" и "Асошиейтед прес", като се позоваха на американски източници.

Размяната на затворници бе потвърдена от министерството на външните работи на Русия, цитирано от ТАСС.

Той е един от най-бруталните руски гангстери в историята

Тя е станала на летището на Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства.

Виктор Бут пътува със самолет към Русия, добави руското външно министерство.

Преди да бъдат пуснати, двамата са били помилвани, съответно от руските и от американските съдебни власти.

32-годишната Бритни Грайнър, смятана за една от най-добрите баскетболистки в света, бе задържана през февруари на московско летище, след като в багажа й било открито масло от канабис. Тя бе осъдена през август на девет години затвор по обвинения в наркотрафик, припомня Франс прес.

55-годишният Виктор Бут бе задържан през 2008 г. по искане на американските власти и екстрадиран в Съединените щати, където през 2011 г. бе осъден на 25 години затвор по обвинения в нелегален трафик на оръжия за престъпни режими и бунтовници в няколко държави, посочва ДПА. АФП отбелязва, че руснакът е прототипът на героя на Никълъс Кейдж във филма "Цар на войната" от 2005 г. - циничен оръжеен търговец.

Това е втората размяна на затворници между САЩ и Русия през последните осем месеца, припомня АП. Тя бе осъществена в момент на високо геополитическо напрежение между двете страни на фона на войната в Украйна.

Освобождаването на баскетболната звезда Бритни Грайнър, двукратна златна олимпийска медалистка с националния отбор на Съединените щати, бе сред основните приоритети на президента Джо Байдън. То бе постигнато, но на висока цена, и освен това бившият морски пехотинец Пол Уилан остава в руски затвор вече близо четири години, отбелязва АП.

Решението на администрацията на Байдън да се съгласи да пусне руснака Виктор Бут, известен като Търговеца на смърт, бе взето в обстановка на засилващ се натиск да бъде върната у дома Бритни Грайнър - най-известният гражданин на САЩ, държан в чуждестранен затвор.

За подобна размяна се говореше от месеци. Въпреки това форматът "един срещу един" е изненадващ, предвид факта, че представители на американските власти бяха изразили решимост да върнат Грайнър и Уилан заедно у дома.

Адвокатът на бившия морски пехотинец потвърди днес, че клиентът му е в руския затвор. Преговорите за освобождаването на Пол Уилан продължават, добави той, цитиран от Ройтерс.

Джо Байдън даде да се разбере, че не се е отказал от опитите си да издейства освобождаването на Уилан, който излежава в Русия присъда от 16 години затвор по обвинения в шпионаж.

"За жалост и по напълно нелегитимни причини Русия третира случая на Пол по различен начин от този на Бритни. И въпреки че все още не сме успели да издействаме освобождаването на Пол, ние не се отказваме. Никога няма да се откажем", каза Байдън, цитиран от Ройтерс.

Американският президент изтъкна, че присъдата на бившия военен е напълно изфабрикувана, предаде АФП.

Руското външно министерство отбеляза, че Съединените щати дълго време не са искали да включват Виктор Бут в схема за размяна на затворници, но Москва в крайна сметка е успяла да издейства освобождаването му.

