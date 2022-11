Русия се надява да си върне "търговеца на смърт" Виктор Бут от САЩ

М осква се надява да осъществи размяна на затворници с Вашингтон, която да включва осъдения на затвор в САЩ руски оръжеен търговец Виктор Бут, предаде Ройтерс, като се позова на високопоставен представител на руското министерство на външните работи.

Той е един от най-бруталните руски гангстери в историята

"Американците показват известна външна активност, взаимодействаме си на експертно ниво по канал, създаден специално за тази цел", каза днес руският заместник-външен министър Сергей Рябков, цитиран от агенция Интерфакс. "Безспорно Виктор Бут е едно от обсъжданите лица и ние разчитаме на положителен резултат", допълни той.

The life of Viktor Bout reads like a spy thriller. Russia wants the jailed arms dealer back in Moscow and is discussing a prisoner swap with the U.S. that could see him exchanged for Americans imprisoned in Russia including basketball star Brittney Griner https://t.co/AJgE4qVVfC