Япония обяви кога започва изпускането на радиоактивна вода от АЕЦ "Фукушима“

Я пония планира да започне да изпуска в океана пречистена радиоактивна вода от повредената от цунами АЕЦ „Фукушима“ още в края на август, предаде Ройтерс. Информацията идва от неназовани правителствени източници, цитирани от в. „Асахи шимбун“.

Най-вероятно изпускането ще започне скоро след срещата на японския премиер Фумио Кишида с американския президент Джо Байдън и с президента на Южна Корея Юн Сук-йол в САЩ следващата седмица, на която Кишида ще обясни на събеседниците си защо изпускането на водата ще бъде безопасно.

