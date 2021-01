Рекордно ниски температури в Пекин за последния над половин век

К итайската столица Пекин преживява необичайни зимни студове, каквито не са регистрирани от 1966 г. насам, съобщи ТАСС, позовавайки се на метеорологичното управление на града.

Strong cold wave Beijing, starting early Wednesday, with the temperature reaching minus 17 degrees Celsius, the coldest temperature ever recorded since 2000. The Chinese capital also sees strong winds, arousing a lively discussion online. #cold #winter pic.twitter.com/mKTsR19Ir7

Според данните на службата сутринта в четвъртък в някои райони на Пекин температурата на въздуха е спаднала до почти минус 20 градуса.

Заради силния вятър температурата се усеща още по-ниска - около минус 30 градуса.

Maybe the #coldest day so far this century? 🥶



A cold spell is carrying freezing winds across Beijing, causing the temperature to drop to as low as -17℃ on Wednesday.



If the temperature continues to fall, it will set a new low for Beijing in this century. pic.twitter.com/RynGYEoBoJ