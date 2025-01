Редица компании дариха по 1 млн. долара за встъпването в длъжност на Тръмп

А мериканският авиационен гигант Boeing съобщи, че дарява 1 млн. долара за фонда за встъпване в длъжност на новоизбрания президент Доналд Тръмп.

Google също така потвърди, че е направил подобно дарение. Двете фирми се присъединиха към нарастващ списък на големите американски компании, които допринасят за фонда, съобщи „Би Би Си“.

Списъкът включва също производителя на петрол Chevron и технологичните гиганти Meta, Amazon и Uber.

Встъпването в длъжност на Тръмп, отбелязващо началото на втория му мандат в Белия дом, ще се състои на 20 януари.

„За нас е удоволствие да продължим двупартийната традиция на Boeing да подкрепя комисиите по встъпване в длъжност на президентите на САЩ“, заявиха от Boeing.

От компанията добавиха, че са направили подобни дарения за последните три президентски фонда за встъпване в длъжност.

Boeing се опитва да се възстанови от кризата с безопасността и контрола на качеството, както и от загубите от стачката през миналата година.

