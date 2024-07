Развитие по случая с тройният убиец в Нотингам

Т рима полицаи са проучвани във връзка с техните разследвания за предполагаеми нападения от Валдо Калокане, съобщиха от полицейския надзор.

Полицейските служители в Лестършър може да бъдат обвинени в потенциално неправомерно поведение в резултат на това как са разследвали обвинения срещу тройния убиец месец преди смъртта на Грейс О'Мали-Кумар, Барнаби Уебър и Иън Коутс, посочват от Независимата служба за полицейско поведение (IOPC).

На двама полицаи и един сержант е казано, че са проучвани във връзка с разследванията на Калокане, коментират IOPC.

"Имаш кръв по ръцете си": Разочарованието на семействата на жертвите в Нотингам

Твърди се, че Калокане е нападнал двама свои колеги в индустриална зона в Кегуърт, Лестър, през май миналата година.

Следващия месец той убива студентите Барнаби и Грейс, а също и Иън Коутс, в нападение с нож в Нотингам.

Разследващите проучват каква информация е била на разположение на полицията за Валдо Калокане преди убийствата на 13 юни 2023 г.

Те също така изследват:

IOPC посочва, че всички полицейски служители на Нотингамшир в момента се третират като свидетели, което означава, че няма индикации за каквото и да е нарушение на този етап.

Калокан, на 32 години, получи безсрочна заповед за болнично лечение за непредумишленото убийство.

Three officers investigated over their inquiries into Nottingham triple killer Valdo Calocane - Sky News https://t.co/rw3hjyZyD5