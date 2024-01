"Имаш кръв по ръцете си": Разочарованието на семействата на жертвите в Нотингам

М ожеше ли да бъде направено повече, за да бъде предотвратена смъртоносна атака в Нотингам през юни миналата година. Това се питат властите и семействата на жертвите.

Мъжът, обвинен в тройно убийство, е бил задържан в болница четири пъти, а срещу него е била издадена заповед за арест месеци преди нападението.

32-годишният Валдо Калокане е страдал от параноидна шизофрения.

Той намушка смъртоносно учениците Барнаби Уебър и Грейс О'Мали-Кумар, и двамата на 19 години, както и училищния пазач Иън Коутс, на 65 години, в Нотингам в ранните часове на 13 юни 2023 г.

32-годишният мъж вече е осъден, след като се признава за виновен по трите обвинения за непредумишлено убийство.

Въпреки че Калокане не е имал предишни присъди, съдът в Нотингам е бил информиран, че е бил арестуван за нападение над полицай, участвал е в инциденти с множество щети и веднъж е посетил централата на MI5 в Лондон, за да ги помоли да спрат да го “контролират”.

През 2021 г. в дома му са били намерени неизползвани лекарства за около седем месеца.

Прокурорът Карим Халил посочва пред съда във вторник, че на Калокане са предписани лекарства, но той е отказвал да ги вземе.

Роб Грифин, помощник-началник на полицията в Нотингамшър, признава в изявление, публикувано в сряда, че е можело да се направи повече за арестуването на Калокане по време на предполагаемото нападение над служител през септември 2021 г.

„Аз лично разгледах този въпрос и трябваше да направим повече, за да го арестуваме“, казва той.

Но е „много малко вероятно“ Калокане да получи присъда лишаване от свобода за нападението, добавя Грифин.

„Разбира се, един арест може да е задействал път обратно към службите за психично здраве, но, както видяхме от предишните му срещи с тези служби, изглежда малко вероятно той да се е включил в процеса на лечение“, допълва той.

Ето хронология на всички случаи, в които Калокане е бил замесен със службите за психично здраве или полицията, чак до месеца на “зверските” убийства:

23 май 2020 г.

Калокане отишъл в болница, вярвайки, че получава инфаркт. По-късно той бил арестуван, след като причинил щети на врата при връщане в апартамента си.

Оценка от психиатричните служби съгласно Закона за психичното здраве от 1983 г. е извършена в Нотингам, където е направено заключението, че Калокане е психотичен, но рискът за другите е нисък.

Той бил освободен без да му бъдат повдигнати обвинения. Мъжът бил насочен към кризисен екип, който да го прегледа вкъщи.

Един час след като се върнал в апартамента си, Калокане "счупил друга врата към друг апартамент в блока".

Той бил арестуван за престъпни щети и след повторна оценка бил задържан съгласно Закона за психичното здраве и приет в болница “Хайбъри” в Нотингам.

Той е бил диагностициран с параноидна шизофрения, според адвоката на защитата Питър Джойс.

Юли 2020 г.

След освобождаването му от болница “Хайбъри” през юни 2020 г., съдът разбира, че той е бил приет отново през юли 2020 г., след като се е опитал да влезе насила в апартамент, след като е спрял да приема лекарствата си.

Август 2021 г.

Прокурорът казал пред съда, че се смята, че Калокане активно е прикривал симптоми на психоза по време на домашно посещение от психиатър.

Служителите на реда са получили заповед съгласно Закона за психичното здраве, която им позволявала да получат достъп до собствеността на Калокане, за да може да се извършат оценка.

3 септември 2021 г

Служителите изпълнили заповедта. Твърди се, че по време на това претърсване Калокане е нападнал полицай.

„Чанта с неизползвани лекарства от февруари 2021 г. също беше открита в апартамента“, казва прокурорът.

„Той имаше ограничен контакт с околните, изглеждаше конфронтационен“, допълва той.

