Ето какво е предизвикало най-ярката експлозия, виждана някога в Космоса

И збухването на гама-лъчи GRB 221009A е толкова необичайно за тези събития, че бихме могли да очакваме да видим нещо толкова ярко само веднъж на хиляда години. Естествено, астрономите очакваха, че причината е някакво феноменално събитие - но вместо това откриха нещо, което изглежда като съвсем обикновена свръхнова, с малко улики за това защо тя би произвела нещо толкова ослепително.

Повечето видове събития следват определени модели на разпределение и размер. Най-мощното земетресение или вулканично изригване едва ли ще се различава толкова много от втория и третия пример. Всичко това превръща GRB 221009A в постоянна загадка за астрономите. Избухването е било толкова ярко, че е наситило сателитните детектори за гама-лъчи, въпреки че се намира на 2,4 милиарда светлинни години от нас, което ни пречи да го измерим директно. Въпреки това, изучавайки неговото послесветло, астрономите стигнаха до заключението, че то е било 70 пъти по-ярък от сегашното второ място.

From @IFLScience: We Now Know What Caused The Brightest Explosion Ever Seen In Spacehttps://t.co/icckbXdF87#space #spacenews #perthnews #wanews #communitynews pic.twitter.com/Vt1TQYZATw