Разкриха защо някои вулкани са по-опасни от други

П ромените в магмата преди изригвания нареждат вулканите на Индонезия сред най-опасните в света, предаде ЮПИ, позовавайки се на резултатите от шведско изследване, публикувано в. "Нейчър къмюникейшънс".

На базата на химически анализи на минерали в лава от вулкани на индонезийските острови Бали и Ява, сега има по-добро разбиране за състава на земната мантия в региона, отбелязват изследователите от университета на Упсала, Швеция.

Учените са установили, че кислородният състав на пироксенови минерали от Бали търпи незначителни изменения, докато те преминават през земната кора. Това означава, че минералите остават близо до първоначалното си състояние преди изригванията. В резултат минимално количество утайка се спуска в мантията по време на субдукция (подпъхване на една тектонска плоча под друга).

Съвсем различен модел е открит в минералите от Ява, които изглежда взаимодействат "интензивно" със земната кора преди изригвания.

