Пътят на виетнамските мигранти до Великобритания

С рещу до 50 000 долара виетнамските мигранти могат да получат "VIP пакет" до Великобритания.

Това включва полет, фалшив паспорт и дори адвокат - нелегален, но таксуван като по-безопасен от по-евтините сухопътни маршрути на контрабандистите на хора, които предоставят меню от опции за опитващите се да стигнат до Великобритания.

Подробности за добре смазани пътища за контрабанда, простиращи се от Виетнам до Европа, бяха подложени на подновен контрол, след като 39 души бяха намерени мъртви в камион във Великобритания, пише АФП.

39 убити в български камион

Първоначално идентифицирани като китайци, сега се смята, че са виетнамци, след като семействата дадоха гласност на това, че се страхуват, че техните роднини са в ремаркето-убиец.

Характерът на пътуването им зависи от това колко пари могат да отделят семействата им.

От Есекс: Съжалявам, мамо. Ще умра, не мога да дишам

По-бърз, удобен и уж по-безопасен, "VIP пакетът" струва около 50 000 долара - в сравнение с около 15 000 долара за пътуването по суша, според няколко експерти, с които говори Франс прес.

VIP сделката предлага документи за пътуване и полети до Европа, често до Франция, Германия или Испания, преди окончателното преминаване във Великобритания.

"Те ви свързват директно с група във Франция, която ви помага", каза за АФП Чунг Пам, който работи с Locate International, група, базирана във Великобритания, която помага да се намерят изчезнали виетнамски мигранти във Великобритания.

Веднъж добрали се до Великобритания, те дори са снабдени с виетнамски адвокати и преводачи в случай, че бъдат хванати от полицията.

"Това ви показва колко организирани и систематизирани са", каза Фам.

Великобритания отдавна е основна дестинация за виетнамските мигранти, благодарение на добре уредени престъпни мрежи, предлагащи работа, макар и често с по-ниски заплати от обещаните.

Бедните централни провинции на Виетнам са обсебени от контрабандисти и брокери на хора с контакти в подземния свят, , простиращи се по целия свят.

Семействата продават земя или вземат огромни заеми за пътуванията, вярвайки, че инвестицията в крайна сметка ще се изплати няколко пъти.

VIP обещания

Семейството на Хоанг Ван Тип смята, че той е един от 39-те загинали в камиона във Великобритания.

Контрабандистите им обещали, че 13 000 долара ще осигурят безопасното му преминаване за последния етап от пътуването му от Франция до Острова.

"Чух, че той ще тръгне по VIP маршрут, в четириместен автомобил. Но ни излъгаха", каза майката на 18-годишната Хоанг Ти Ай пред AФП от дома си в комуната Диен Тин в централната провинция Нге.

Тип живеел във Франция от една година - семейството платило 17 500 долара, за да го пристигне там през Русия. Последната вноска се отнасяла за пристигането му във Великобритания.

Но семейството на Тип никога повече не се чуло с него.

Те не са платили за фаталното пътуване с камион - контрабандистът оттогава е изчезнал - но семейството му все още дължи на банка 4300 долара.

"Ако знаех, че ще се качи на този камион, никога не бих го пуснала", каза посърналата му майка.

Въпреки обещанията, VIP пакетите ще получават само мигранти до Франция или Белгия, и общи пунктове за влизане във Великобритания.

Независимо от пътуванията си от Виетнам, мигрантите имат няколко възможности за избор освен да се скрият в контейнери, за да преминат през английския канал.

Хората, намерени в камиона миналата седмица, вероятно са били смесица от ВИП и редовни пътници, каза Фам въз основа на получената от нея информация за платените от тях такси.

